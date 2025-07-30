بعد فوزه بسباق فرنسا.. بوجاتشر لن يشارك في سباق إسبانيا للدراجات

قال السلوفيني تادي بوجاتشر إنه لن يشارك في سباق إسبانيا للدراجات من أجل الحصول على قسط من الراحة بعد فوزه بلقب سباق فرنسا للمرة الرابعة في مسيرته.

وحسم متسابق فريق الإمارات إكس.آر.جي (26 عاما) اللقب في سباق فرنسا يوم الأحد الماضي بعد ثلاثة أسابيع من الهيمنة لكنه قال إن التعب نال منه خلال الأيام الأخيرة.

وجاءت ألقابه السابقة في سباق فرنسا في 2020 و2021 و2024.

وسيعود بوجاتشر إلى المنافسات في سباقات اليوم الواحد في كيبيك ومونتريال في سبتمبر أيلول قبل أن يحول تركيزه إلى بطولة العالم للدراجات على الطرق في رواندا التي يحمل لقبها.

وقال بوجاتشر في بيان “بعد سباق فرنسا الشاق رأيت أنه سيكون من الأفضل الحصول على قسط من الراحة.

“بالطبع أرغب بشدة في العودة لسباق إسبانيا. لدي ذكريات رائعة هناك منذ عام 2019، لكن جسدي الآن يحثني على الراحة.

“أنا متحمس للعودة إلى كندا، فالسباقات صعبة ولكنها جميلة، وهي تناسب أسلوبي بشكل جيد. سأسعى للعودة للسباقات بقوة مرة أخرى في هذا الجزء من الموسم وفي بطولة العالم على وجه الخصوص”.

ولم يفز بوجاتشر بسباق إسبانيا حتى الآن.

ويقام سباق إسبانيا في الفترة من 23 أغسطس آب إلى 14 سبتمبر أيلول.