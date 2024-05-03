بعد كسر كاحلها.. كوبورن عداءة الموانع ستغيب عن التصفيات الأميركية

قالت إيما كوبورن، الحائزة على برونزية سباق الموانع في أولمبياد ريو دي جانيرو، أمس الخميس 2\5\2024 إنها ستغيب عن التصفيات الأمريكية المؤهلة لأولمبياد باريس بعد إصابتها بكسر في الكاحل خلال لقاء شنغهاي بالدوري الماسي الأسبوع الماضي.

واعتقدت العداءة الأولمبية ثلاث مرات في البداية أنها أصيبت بالتواء في كاحلها أثناء القفز في المانع المائي خلال السباق الذي أقيم في 27 أبريل نيسان الماضي، لكنها قالت إن الصور أظهرت أن الإصابة كانت أكثر خطورة بكثير إذ عانت من تمزق في الأربطة وتلف في الغضروف وكسر.

وكتبت كوبورن على حسابها في تطبيق إنستجرام للتواصل الاجتماعي “لقد انتهى حلم باريس. لقد كان هناك الكثير من حسرة القلب في العامين الماضيين بالنسبة لي، ولكن اللعنة، أنا أحب هذه الرياضة ولا شيء يشفي القلب المكسور مثل العمل الجاد والعودة”.

وقالت كوبورن، التي فازت ببطولة العالم عام 2017 وحصدت الميدالية الفضية في الدوحة بعدها بعامين في سباق الموانع، إنها خضعت لجراحة وركبت مسمارا في كاحلها.

وأضافت “إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكنني أن أبدأ الركض مرة أخرى خلال ستة أسابيع”.