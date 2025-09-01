بعد مباراتين في الدوري الألماني.. ليفركوزن يقيل تن هاغ!

أعلن باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إقالة مدربه إريك تن هاغ من منصبه بعد مباراتين فقط في المسابقة، إذ لم يكن التعادل مطلع هذا الأسبوع على ملعب فيردر بريمن كافيا لإنقاذ وظيفة المدرب الهولندي.

وخسر ليفركوزن مباراته الافتتاحية في الدوري 2-1 أمام ضيفه هوفنهايم، ليصبح تن هاج تحت الضغط في بداية مشواره مع الفريق، وجاء التعادل 3-3 يوم السبت مع عشرة من لاعبي بريمن لينهي فترة تدريبه القصيرة للفريق.

وقال سيمون رولفس مدير ليفركوزن الرياضي في بيان “هذا القرار لم يكن سهلا علينا. لم يرغب أحد في اتخاذ هذه الخطوة”.

وأضاف “ومع ذلك، فقد أظهرت الأسابيع القليلة الماضية أن بناء فريق جديد وناجح بهذه الطريقة ليس ممكنا”.

وحل تن هاغ، الذي كان بعيدا عن التدريب منذ إقالته من مانشستر يونايتد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، محل تشابي ألونسو في مايو آيار الماضي بعد رحيل الإسباني لتولي تدريب ريال مدريد.

واحتل ليفركوزن المركز الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بعد أن قاده ألونسو إلى تحقيق الثنائية المحلية في موسم 2023-2024، إذ حقق الفريق لقبه الأول في الدوري الألماني دون خسارة أي مباراة.

وأصبحت مهمة تن هاغ في محاكاة فترة ألونسو الناجحة مع النادي أكثر صعوبة، في ظل رحيل فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ وأمين عدلي وجوناتان تاه وغرانيت تشاكا، من بين لاعبين آخرين في نهاية الموسم.

وبدأت مسيرته مع ليفركوزن بالفوز 4-صفر على زانينهوف غروساسباخ المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الأول من كأس ألمانيا، لكن مع تأخر الفريق بالفعل بخمس نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر، وقرب انطلاق دوري أبطال أوروبا فإن وقت تن هاغ مع الفريق نفد بالفعل.

وقال تن هاغ قبل مباراة بريمن إنه ليس هاري بوتر، وتحدث أيضا عن الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، لكن ذلك لن يكون من شأن المدرب الهولندي الآن.

وقال تن هاغ للصحفيين “قد يحدث شيء أو اثنان في سوق الانتقالات.. سنعرف يوم الثلاثاء كيف ستبدو (التشكيلة)”.