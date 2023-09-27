بعد مغادرة فورمولا 1.. دي فريس يعود لفورمولا ئي مع ماهيندرا

قال فريق ماهيندرا الأربعاء إن البطل السابق نيك دي فريس سيعود إلى سلسلة سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية مع الفريق المملوك للهند الموسم المقبل بعد محاولة لم يكتب لها النجاح للانتقال لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

بدأ السائق الهولندي البالغ من العمر 28 عاما 10 سباقات مع فريق ألفا تاوري المملوك لرد بول دون تسجيل أي نقطة هذا الموسم قبل أن يتم استبداله بالأسترالي صاحب الخبرة دانييل ريكاردو.

وسجل نقاطا باحتلال المركز التاسع مع وليامز في أول ظهور له في فورمولا 1 قبل عام عندما حل بديلا للسائق أليكس ألبون في جائزة إيطاليا الكبرى.

وفاز دي فريس ببطولة فورمولا ئي في موسم 2020-2021 مع مرسيدس.

وقال فريق ماهيندرا إنه وقع عقدا لعدة سنوات مع إدواردو مورتارا المولود في سويسرا لخوض الموسم العاشر الذي سينطلق في مكسيكو سيتي في يناير\كانون الثاني.

وتبدأ اختبارات ما قبل الموسم في بلنسية الإسبانية الشهر المقبل.

وقال دي فريس “العودة إلى فورمولا ئي ستكون بمثابة العودة إلى المنزل.

“كنت فردا في عائلة فورمولا ئي لثلاثة مواسم وأعرف الجميع جيدا.

“أتطلع للعودة إلى أجواء مألوفة وإلى مكان لطالما استمتعت بالتنافس فيه”.