بعد ميسي.. الهلال يتلقى ضربة جديدة من إنتر ميامي

يستعد فريق انتر ميامي الأمريكي، لحسم صفقة جديدة يرغب الهلال في ضمها، بعدما فجر مفاجأة في الصيف الماضي، وضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وانتقل ميسي إلى صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم رغبته في التجديد مرة أخرى للنادي الباريسي، حيث يمتد عقد الساحر الأرجنتيني مع الفريق الأمريكي حتي عام 2025، مفضلًا عرض الفريق الأمريكي على عرض نادي الهلال الذي سعى جاهدًا للتعاقد مع الساحر الأرجنتيني.

يحصل ميسي على 60 مليون دولار في الموسم الواحد، بالإضافة لحصوله على نسب من بعض شركات الرعاية التي سيتعاقد معها فريق إنتر ميامي.

وينص عقد ميسي أيضا بحصوله على نسبة من أرباح منصة “آبل+” بكونها الناقل الحصري رقميا للدوري الأمريكي، بالإضافة لجزء من حصص رعاية شركة “أديداس” للمسابقة.

مودريتش في إنتر ميامي:

أكد الصربي بيديا مياتوفيتش أسطورة ريال مدريد عبر قناة ” SER Sports Carousel”، أن الإنجليزي ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي، أقنع الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد بالانضمام إلى الفريق الأمريكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولا يعيش مودريتش أيام جيدة داخل ريال مدريد، حيث لم يشارك في اللقاء الثاني تواليا مع الملكي، لأول مرة منذ عام 2012، لتبدو أن نهاية المسيرة الاسطورية قريبة.

ويمتلك مودريتش عقد يربطه بريال مدريد، حتي صيف 2024.

والهلال كان يرغب في ضمه خلال الصيف الماضي، لكن قرر النجم الكرواتي التجديد مع ريال مدريد لمدة موسم واحد.