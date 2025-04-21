الأثنين 23 شوال 1446 ﻫ - 21 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد وفاة البابا فرنسيس.. تأجيل مباريات الدوري الإيطالي

منذ ساعتين
شعار الدوري الإيطالي

شعار الدوري الإيطالي

A A A
طباعة المقال

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات الاثنين بعد وفاة البابا فرنسيس.

هذا وأعلن الفاتيكان في بيان مصور اليوم الاثنين وفاة البابا فرنسيس أول أمريكي لاتيني يعتلي الكرسي البابوي للكنيسة الكاثوليكية وعاشق كرة القدم طوال حياته.

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر 88 عاما بعد نجاته في الآونة الأخيرة من أزمة خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج.

وقالت رابطة الدوري في بيان “بعد وفاة صاحب القداسة، تستطيع رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي للمحترفين أن تؤكد تأجيل مباريات اليوم في الدرجة الأولى ودوري الشباب تحت 19 عاما. سيتم الإعلان عن موعد المباريات المؤجلة في الوقت المناسب”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سباقات فورمولا 1
بياستري يفوز في جدة وينتزع صدارة فورمولا 1
الدوري الإيطالي – بولونيا × إنتر ميلان - رويترز
أورسوليني يمنح بولونيا فوزاً قاتلاً على إنتر ميلان
ملعب كرة قدم - رويترز
دورتموند ينتفض ويسجل ثلاثية في تسع دقائق ليهزم مونشنجلادباخ

الأكثر قراءة

الشمس - تعبيرية
علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
البطريرك الراعي يدخل المستشفى بعد قداس عيد الفصح.. ما الذي حدث؟
من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
الحرب على لبنان
مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!