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بعشرة لاعبين.. أتلتيكو مدريد يهزم إشبيلية

منذ 23 ثانية
لاعبو أتلتيكو مدريد

لاعبو أتلتيكو مدريد

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حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزا ثمينا على ضيفه إشبيلية بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيكو “الروخي بلانكوس” بالفضل في انتصاره للاعبه ماركوس لورنتي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني للقاء.

وأكمل أتلتيكو مدريد المواجهة بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه التركي كاجلار سويونكو، في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي جرت على ملعب “سيفيتاس ميتروبوليتانو”.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده بعد هذا الفوز إلى 38 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري “لا ليغا” متساويا بالنقاط مع برشلونة حامل اللقب.

في المقابل، توقف رصيد إشبيلية عند 16 نقطة، ويحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

    المصدر :
  • وكالات

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