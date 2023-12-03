بعشرة لاعبين.. باريس سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان، بعشرة لاعبين، انتصاره السابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مضيفه لوهافر اليوم الأحد، ليعزز صدارته للترتيب رغم الطرد المبكر لحارسه جيانلويجي دوناروما.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة بفارق أربع نقاط عن نيس الذي تلقى أول هزيمة له 1-صفر أمام نانت أمس السبت، فيما بقي لوهافر في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وتلقى دوناروما البطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، بعد تدخل متهور على خوسيه كازيمير لاعب لوهافر في محاولة غير موفقة لإبعاد الكرة خارج منطقة جزائه.

وأشرك المدرب لويس إنريكي الحارس البديل أرناو تيناس، الذي ظهر لأول مرة مع باريس سان جيرمان، بديلا للمهاجم البرازيلي برادلي باركولا، بعد أن اضطر لإجراء تغيير قبلها بدقائق بسبب إصابة فابيان رويز.

واستعاد باريس سان جيرمان توازنه وافتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 23 عندما تلقى تمريرة من عثمان ديمبيلي على حافة منطقة الجزاء ليسيطر على الكرة قبل أن يطلق تسديدة سكنت الشباك بعد أن ارتطمت بالقائم.

وأبقى تيناس فريق باريس سان جيرمان متقدما في النتيجة بسلسلة من التصديات الرائعة حين زاد أصحاب الأرض الضغط في الشوط الثاني، إذ تصدى لفرصة مزدوجة من مسافة قريبة من محمد بايو في الدقيقة 58.

وحسم الضيوف النقاط الثلاث في الدقيقة 89 عندما ارتطمت تسديدة فيتينيا بمدافع لوهافر غوتييه لوريس ومرت من فوق الحارس لتسكن الشباك.