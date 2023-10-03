بغياب 3 من أبرز نجومه.. برشلونة يواجه بورتو بدوري الأبطال

يستعد برشلونة الإسباني لملاقاة مستضيفه بورتو البرتغالي، الأربعاء، القادم ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-24.

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا عن قائمة اللاعبين المستدعين لخوض هذا اللقاء المهم بعد انتصار الفريق الكبير في الجولة الأولى على رويال آنتويرب البلجيكي بخماسية دون رد قبل أسبوعين.

وخلت اللائحة المعلنة من أسماء الثلاثي الهولندي فرينكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا والإسباني بيدري.

فيما يلي اللاعبون الذين استدعاهم برشلونة لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

مارك أندريه تير شتيغين، جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، رونالد آراوخو، إينيغو مارتينيز، غافي، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، إيناكي بينا، جواو فيليكس، أندرياس كريستينسن، ماركوس ألونسو، إيلكاي غوندوغان، أوريول روميو، سيرجي روبرتو، جولز كوندي، آندير أسترالاغا، لامين يامال، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.