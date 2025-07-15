بـ19 مليون جنيه.. وست هام يضم المدافع السنغالي الواعد الحاج مالك ضيوف

أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع السنغالي الحاج مالك ضيوف قادما من سلافيا براج بعقد طويل الأمد.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن وست هام دفع رسوما مبدئية تصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني (25.43 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب (20 عاما).

وشارك ضيوف في فوز منتخب السنغال 3-1 على إنجلترا في مباراة ودية أقيمت الشهر الماضي ليصبح أول منتخب أفريقي يُلحق الهزيمة بإنجلترا في آخر 22 مباراة.

وقال ضيوف “كانت هناك عدة فرق مهتمة بالتعاقد معي لكنني اخترت وست هام يونايتد أولا، وتحدثت مع المدرب (جراهام بوتر) وكان المشروع الأنسب بالنسبة لي”.

ويستهل وست هام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26 في 16 أغسطس آب عندما يحل ضيفا على سندرلاند.

(الدولار=0.7472 جنيه إسترليني)