الثلاثاء 20 محرم 1447 ﻫ - 15 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بـ19 مليون جنيه.. وست هام يضم المدافع السنغالي الواعد الحاج مالك ضيوف

منذ ساعتين
فريق وست هام

فريق وست هام

A A A
طباعة المقال

أعلن نادي وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع السنغالي الحاج مالك ضيوف قادما من سلافيا براج بعقد طويل الأمد.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن وست هام دفع رسوما مبدئية تصل إلى 19 مليون جنيه إسترليني (25.43 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب (20 عاما).

وشارك ضيوف في فوز منتخب السنغال 3-1 على إنجلترا في مباراة ودية أقيمت الشهر الماضي ليصبح أول منتخب أفريقي يُلحق الهزيمة بإنجلترا في آخر 22 مباراة.

وقال ضيوف “كانت هناك عدة فرق مهتمة بالتعاقد معي لكنني اخترت وست هام يونايتد أولا، وتحدثت مع المدرب (جراهام بوتر) وكان المشروع الأنسب بالنسبة لي”.

ويستهل وست هام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26 في 16 أغسطس آب عندما يحل ضيفا على سندرلاند.

(الدولار=0.7472 جنيه إسترليني)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مارتي سيفوينتس
المدرب الإسباني مارتي سيفوينتس يتولى قيادة ليستر بعد الهبوط
ترامب أثناء تتويج لاعبي تشيلسي بكأس العالم للأندية
ترامب يلوّح بقرار رئاسي لتوحيد اسم كرة القدم في أمريكا!
فوجا سينغ
العداء الأسطوري فوجا سينغ يلقى حتفه في حادث سير عن 114 عاماً

الأكثر قراءة

مطار رفيق الحريري الدولي
فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
الخطوط الجوية التركية
هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
رئيس مجلس النواب نبيه بري
هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!