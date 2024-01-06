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بفضل فوز شيانتيك وهوركاتش.. بولندا تصعد إلى نهائي كأس يونايتد

منذ 6 دقائق
كأس يونايتد المختلطة للتنس

كأس يونايتد المختلطة للتنس

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صعدت بولندا إلى نهائي كأس يونايتد للتنس للفرق المختلطة بعد الفوز على فرنسا 2-صفر السبت عقب تغلب هوبرت هوركاتش وإيجا شيانتيك على منافسيهما الفرنسيين في المواجهات الفردية.

وصمد هوركاتش المصنف التاسع عالميا في وجه انتفاضة متأخرة من منافسه الفرنسي أدريان مانارينو وفاز 6-3 و7-5 ليمنح بولندا المصنفة الأولى التقدم 1-صفر في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها عشرة ملايين دولار والتي بدأت الأسبوع الماضي بمشاركة 18 منتخبا.

وواجهت شيانتيك (22 عاما) مباراة أكثر تحديا في مواجهة الفرنسية كارولين جارسيا إذ خسرت المصنفة الأولى عالميا المجموعة الأولى قبل أن تستعيد إيقاعها وتألقها وتفوز 4-6 و6-1 و6-1.

وتقدمت شيانتيك 4-صفر بعد كسر إرسال مزدوج مبكر في المجموعة الحاسمة وحافظت على تفوقها وتقدمها لتحقق فوزها الرابع على التوالي في الفردي هذا الموسم قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في وققت لاحق من الشهر الجاري في ملاعب ملبورن بارك.

وفي وقت لاحق اليوم السبت ستلتقي صاحبة الأرض أستراليا مع ألمانيا في قاعة كين روزوول بسيدني وسيتأهل الفائز منهما لمواجهة بولندا في الدور النهائي غدا الأحد 7\1\2024.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة في الفترة من 14 إلى 28 يناير\كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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