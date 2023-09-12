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بلاغ من الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن ضحايا الزلزال

منذ 7 دقائق
الاتحاد المغربي لكرة القدم

الاتحاد المغربي لكرة القدم

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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تخصيص مداخيل المباراة الودية التي ستجمع منتخب “أسود الأطلس” مع بوركينا فاسو، مساء الثلاثاء، للصندوق الخاص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، على منصة “إكس” بلاغا اليوم الثلاثاء، جاء فيه: “انخراطا في الحملة التضامنية مع ضحايا الزال الذي ضرب بعض مناطق المملكة المغربية، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنها خصصت مداخيل المباراة الودية التي ستجمع يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره منتخب بوركينا فاسو، والتي كانت غالبيتها من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خصصت للصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”.

وسبق لأفراد منتخب “أسواد الأطلس” أن تبرعوا بالدم لمصابي الزلزال الذي راح ضحيته أكثر من 2000 شخص وإصابة آخرين.

كما سبق وأن تم تأجيل مباراة منتخب المغرب مع منتخب ليبيريا، السبت الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، لموعد لاحق، بسبب الزلزال.

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