بلنسية يفرض التعادل 1-1 على ضيفه برشلونة

حول بلنسية تأخره بهدف ليدرك التعادل 1-1 مع ضيفه برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، في نتيجة لن تخفف الضغط على فريق تشابي هرنانديز الذي لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات.

وبدا برشلونة متوترا وغير منضبط في أدائه رغم استحواذه على الكرة، حيث سافر إلى بلنسية عقب هزيمتين في أربعة أيام بالخسارة 4-2 على أرضه أمام متصدر الدوري ومنافسه المحلي جيرونا يوم الأحد الماضي، ثم الهزيمة 3-2 على ملعب رويال أنتويرب متذيل ترتيب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

واصطدم بتألق جيورجي مامارداشفيلي حارس بلنسية الذي تصدى لسلسلة من المحاولات بشكل رائع ليُبعد الضيوف عن مرماه.

وكان المهاجم روبرت ليفاندوفسكي محبطا غالبا في المقدمة، وذلك في بعض الأحيان بسبب مامارداشفيلي الذي تصدى لمحاولتين من مدى قريب ليحرم المهاجم البولندي من التسجيل، ولكن أيضا بسبب أدائه الفردي حيث أهدر ثلاث فرص من مدى قريب في الشوط الأول.

وواصل بلنسية صموده قدر استطاعته بينما ضغط برشلونة بشدة في الشوط الثاني حيث تصدى الحارس الجورجي ببراعة لمحاولة من البديل فيران توريس من وضع انفراد.

وافتتح جواو فيلكس التسجيل في النهاية بالدقيقة 55 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من رافينيا.

واستغل بلنسية الفرصة التي سنحت له وأدرك التعادل بعد مرور 15 دقيقة بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء بواسطة أوجو جيامو في الزاوية اليسرى العليا.

وحاول برشلونة الضغط في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف الفوز لكن مامارداشفيلي أنقذ فرصتين مجددا ليحصد صاحب الأرض نقطة ثمينة.

وقال تشابي بإحباط لمنصة موفيستار بلس “في كرة القدم، عندما تهدر الكثير من الفرص تحدث مثل هذه الأشياء. كنا نستحق الفوز. لعبنا بشكل جيد للغاية وفعلنا ما يتعين علينا القيام به للفوز بالمباراة.

“يجب أن نكون أكثر إقناعا في منطقة جزاء المنافس. أعتقد أننا أهدرنا نقطتين. حصلنا على نقطة جعلتنا نشعر بعدم الرضا بشكل كبير”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة ويتأخر بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وست عن جيرونا المتصدر، ولكل منهما مباراة مؤجلة.