بليك: مستقبل التنس في أيد أمينة

يثق جيمس بليك في أن منافسات الرجال في رياضة التنس على وشك دخول عصر ذهبي آخر بفضل التنافس المشتعل بين لاعبين أمثال كارلوس ألكاراز ويانيك سينر، مع استعداد المصنف الرابع عالميا سابقا للعودة إلى الرياضة بمشاركته في كأس الأساطير لفرق التنس.

وقال بليك، الذي اعتزل اللعب في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين في 2013 بعد مسيرة قضاها في منافسة أساطير اللعبة من بينهم أندريه أجاسي وآندي روديك وروجر فيدرر ورافائيل نادال، إن كل تغيير لأجيال اللاعبين يثير القلق من تراجع الرياضة.

وقال بليك لرويترز في ملعب جولف بسان دييجو “مع كل جيل (جديد) يوجد شعور بالخوف من نهاية العالم (التنس)”.

وأضاف “ماذا سيحدث عندما يعتزل كل أولئك الأساطير؟ أتذكر عندما كنت أقول ‭‭’‬‬ماذا سيحدث للتنس بعد اعتزال (بيت) سامبراس وأجاسي؟‭‭’‬‬”.

وتابع “وقبل أن تدرك ما يحدث، ظهر روجر ورافا (نادال). لا يزال نوفاك (ديوكوفيتش) يلعب، أو لا يريد أن يمرر الشعلة، لكنها الآن تُنتزع من بين يديه من لاعبين أمثال سينر وألكاراز”.

وقال بليك، مدير بطولة ميامي المفتوحة والمعلق على شبكة (ئي.إس.بي.إن) “اللعبة في تحسن مستمر”.

وأضاف “لن أكون من أولئك المعلقين الذين يقولون، كما تعلمون، عندما كنا نلعب، كنا سنقدم أداء أفضل من هذا”.

وتابع “لا، اللعبة تتحسن باستمرار، وهذا ما أحبه فيها. ورؤية كيف يلعب سينر تجعلني سعيدا للغاية بقرار اعتزالي. هذا الرجل لا يملك أي نقاط ضعف على الإطلاق. لذلك فإن مشاهدته ممتعة حقا”.

* كأس الأساطير لفرق التنس

سيعود بليك لمنافسات التنس هذا الصيف بالمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس الأساطير لفرق التنس.

ويتولى كل من بليك والإسباني كارلوس مويا المصنف الأول سابقا على العالم، ومارك فليبوسيس الفائز بكأس ديفيز مرتين، قيادة فريق من بين ثلاثة فرق في البطولة التي تضم 18 لاعبا سابقا.

وقال بليك إن البطولة لن تكون استعراضية، مثل البطولات التي يشارك فيها المحترفون السابقون في بعض الأحيان، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن مجموع جوائز البطولة يبلغ 12 مليون دولار.

وستشهد النسخة الأولى من البطولة مواجهة فريق بليك ضد فريق فليبوسيس في سانت بارث في الفترة من 12 إلى 14 يونيو حزيران المقبل.