السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينغهام يقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة

منذ 45 دقيقة
جود بلينغهام

جود بلينغهام (رويترز)

A A A
طباعة المقال

سجل جود بلينغهام هدفين ليقود انتفاضة ريال مدريد في الفوز 2-1 على برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 28-10-2023).

وافتتح إيلكاي جندوجان التسجيل مبكرة مستغلا إخفاق ديفيد ألابا لاعب ريال مدريد في ابعاد الكرة في الدقيقة السادسة.

وحرم إطار المرمى برشلونة من مضاعفة تقدمه في مناسبتين في أبرز الفرص التي أهدرها ليدفع الثمن في الدقيقة 68 عندما أطلق جود بلينغهام تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء قبل أن يكمل عودة فريقه في النتيجة من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 28 نقطة من 11 مباراة متساويا مع جيرونا مفاجأة الموسم في الصدارة وبفارق أربع نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

منتخب برنتفورد
برنتفورد يهزم تشيلسي في عقر داره بدوري إنجلترا
خورخي مارتن
مارتن يفوز بسباق السرعة للمرة الخامسة على التوالي
محمد صلاح
كلوب منبهر: غالبية عظام جسد "محمد صلاح" ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاما

الأكثر قراءة

الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
طوفان الأقصى
بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا