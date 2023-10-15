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بنزيما يتضامن مع سكان غزة

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 15 - أكتوبر - 2023 9:18 مساءً
كريم بنزيما

كريم بنزيما

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نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، تغريدة حول الحرب في غزة، لاقت أكثر من 8 ملايين مشاهدة في أقل من ساعة.

وأظهر بنزيما تعاطفا مع سكان غزة، في تغريدة على موقع “إكس”، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

وكتب بنزيما: “كل صلاتنا لسكان غزة، الذين أصبحوا مرة أخرى ضحايا القصف الظالم، الذي لا يترك طفلا أو امرأة”.

وتعتبر هذه أول تغريدة من النجم الفرنسي منذ بدأ التصعيد في غزة قبل أسبوع.

وفي أول ساعة من نشرها مساء الأحد، لاقت تغريدة نجم الاتحاد السعودي، 8 ملايين مشاهدة، و200 ألف “إعجاب”، و80 ألف “إعادة نشر” و28 ألف تعليقا.

وسجل عدد من اللاعبين موقفا مشابها لبنزما، أبرزهم المغربي نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وحكيم زياش نجم غلطة سراي التركي، والمصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.

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