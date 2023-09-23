بهاتريك كين.. بايرن يفوز على بوخوم بسباعية

أحرز هاري كين ثلاثة أهداف ليقود بايرن ميونيخ للفوز 7-صفر على ضيفه بوخوم ويرفع رصيده إلى سبعة أهداف ويحقق رقما قياسيا بأكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في أول خمس مباريات له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وتفوق كين على جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو مانزوكيتش إذ أحرز كل منهم خمسة أهداف في أول خمس مباريات له في الدوري.

ورفع بايرن، الذي تغلب 4-3 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.

ويستطيع باير ليفركوزن الانضمام إلى بايرن لو انتصر على هايدنهايم غدا الأحد.

وقال كين “قدمنا أداء جيدا اليوم ولعبنا بالعقلية المناسبة. جعلنا الأمور تبدو سهلة، ولعبنا بسرعة كبيرة عند امتلاك الكرة.

“كل اللاعبين كانوا في قمة مستواهم، والأمور كانت جيدة. أتعرف على الفريق في كل مباراة والأمور تسير على ما يرام بالنسبة لي وللفريق”.

وأحرز كين، قائد إنجلترا والذي انتقل إلى بايرن مطلع الموسم الحالي في صفقة قياسية للدوري الألماني بلغت 100 مليون يورو (106.52 مليون دولار)، هدفه الأول من مدى قريب في الدقيقة 13.

وكان إريك مكسيم تشوبو-موتنج افتتح التسجيل لصاحب الأرض بعد تمريرة عرضية منخفضة من كينجسلي كومان بعد أربع دقائق من البداية.

وعزز بايرن تفوقه بهدفين آخرين قبل الاستراحة.

وقفز ماتيس دي ليخت أعلى الجميع ليحول ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 29، ثم مرر كين كرة رائعة إلى ليروي ساني ليضعه في مواجهة الحارس ليتقدم بايرن 4-صفر قبل سبع دقائق من الاستراحة.

وضمن كين رقما قياسيا عندما هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 54 قبل أن يرد إطار المرمى محاولة من كومان.

وجعل البديل ماتيس تيل النتيجة 6-صفر في الدقيقة 82، وأكمل كين الثلاثية قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن “لعبنا بسرعة وسلاسة كبيرة. الفوز كان مستحقا ومباراة ناجحة”.

وأضاف “دخلنا المباراة بشكل رائع، ولم نتراجع وهذا أمر مهم وخطوة واضحة للأمام. مجهود رائع من الفريق”.