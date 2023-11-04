بهدف "قاتل".. فرنانديز يقود يونايتد للفوز على فولهام

سجل برونو فرنانديز هدفا في الوقت القاتل ليقود مانشستر يونايتد للفوز 1-صفر على مضيفه فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وبدا أن اللقاء سينتهي بالتعادل لكن فرنانديز انقض على الكرة على حافة منطقة الجزاء وراوغ اثنين من لاعبي فولهام قبل أن يطلق تسديدة منخفضة إلى داخل الشباك في الدقيقة 90.

ويتنفس يونايتد الصعداء بعد الفوز الذي أعقب خسارتين متتاليتين على أرضه بنتيجة 3-صفر في أسوأ بدايات الفريق لموسم منذ 1962 لكنه لم يقدم أداء مقنعا.

وبعدما حقق يونايتد ثالث انتصار صعب على التوالي في الدوري خارج ملعبه يرتفع رصيد يونايتد إلى 18 نقطة من 11 مباراة في المركز السادس، بينما يتجمد رصيد فولهام عند 12 نقطة في المركز 14.