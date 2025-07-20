بوبليك يحرز لقبه الأول على الملاعب الرملية في سويسرا

حقق ألكسندر بوبليك القادم من قازاخستان لقبه الأول على الملاعب الرملية بتغلبه على الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو 6-4 و4-6 و6-3 في بطولة سويسرا المفتوحة للتنس المقامة في جشتاد اليوم الأحد.

وكان بوبليك المصنف الثاني في جشتاد، والذي بلغ دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة، يخوض أول نهائي له على الملاعب الرملية.

ولم يخسر بوبليك أي مجموعة في طريقه إلى نهائي البطولة، وهي من فئة 250 نقطة، لكنه احتاج إلى استعادة توازنه بعد خسارة المجموعة الثانية ليحسم الفوز في أكثر من ساعتين بقليل.

قال بوبليك مازحا في حفل التتويج “خوان، كما أخبرتك عند الشبكة، لم تكن هذه مباراة تنس، بل كانت عذابا بمعنى الكلمة”.

وتابع “هذا هو لقبي السادس، ولعبت أمام عظماء اللعبة، لكن هذا النهائي سأتذكره كأحد أصعب النهائيات التي لعبتها على الإطلاق”.

وأضاف “لا أطيق الانتظار حتى أعود العام المقبل. جبال الألب الجميلة، إنه مكان خلاب. أنا سعيد حقا لوقوفي هنا كفائز، ولكن حتى لو كنت قد خسرت في الدور الأول، فإن المنظر مذهل على أي حال”.

وبهذا يعود بوبليك، صاحب الأداء الممتع، إلى مستواه بعد خروجه من الدور الأول في ويمبلدون. وكان هذا لقبه الثاني هذا الموسم والسادس في مسيرته.

ورفع المصنف 34 عالميا كأس بطولة هاله من فئة 500 نقطة على الملاعب العشبية الشهر الماضي.