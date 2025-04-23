بوجاتشر يحصد لقبه الثاني في سباق لا فليش فالون للدراجات

تعافى تادي بوجاتشر بشكل رائع من هزيمته في سباقي باريس-روبيه وأمستل جولد للدراجات، ليحصل على لقبه الثاني في سباق لا فليش فالون للدراجات باندفاع مبكر في النهائي اليوم الأربعاء.

وانطلق بطل العالم بقوة قبل نحو 400 متر من خط النهاية عند قمة مور دي هوي شديدة الانحدار ولم ينظر إلى الوراء أبدا، متفوقا على الفرنسي كيفن فوكولا والبريطاني توم بيدكوك صاحب المركز الثالث.

وتمكن السلوفيني، الذي تغلب عليه ماتياس سكيلموس في سباق أمستل جولد الأحد الماضي وماتيو فان دير بويل في سباق باريس-روبيه، بعد تجاوزه أحد المنعطفات من التغلب على الظروف الصعبة إذ أثر المطر والطقس البارد على السباق طوال الوقت.

وبعدما شعر بأن منافسه الرئيسي البلجيكي ريمكو إيفانبول يعاني، شن بطل سباق فرنسا بوجاتشر هجومه مبكرا عند تلة يبلغ متوسط انحدارها 9.8 بالمئة، وسرعان ما اتسع الفارق إلى ما بدا أنه يصعب تعويضه.

واحتل فوكولا المركز الثاني للعام الثاني تواليا فيما أتى بيدكوك في المركز الثالث والأخير على منصة التتويج.