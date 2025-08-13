بورنموث يتعاقد مع دياكيتي في ثاني أغلى صفقة في تاريخه

أعلن بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع بافود دياكيتي قادما من ليل بعقد يمتد لخمس سنوات ليصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة بلغت 35 مليون يورو (41 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين يورو (5.86 مليون دولار) كحوافز لتصبح ثاني أغلى صفقة بعد التعاقد مع إيفانيلسون العام الماضي مقابل 40.2 مليون جنيه إسترليني (54.49 مليون دولار).

وسينضم دياكيتي مباشرة إلى فريق المدرب أندوني إيراولا، الذي سيواجه ليفربول في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الجمعة على ملعب آنفيلد. وسيرتدي القميص رقم 18 مع الفريق.

وسجل اللاعب (24 عاما) 13 هدفا في 112 مباراة مع ليل. وخاض الموسم الماضي 48 مباراة وأحرز خلالها أربعة أهداف.