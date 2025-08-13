الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بورنموث يتعاقد مع دياكيتي في ثاني أغلى صفقة في تاريخه

منذ 5 دقائق
بافود دياكيتي

بافود دياكيتي

A A A
طباعة المقال

أعلن بورنموث المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المدافع بافود دياكيتي قادما من ليل بعقد يمتد لخمس سنوات ليصبح ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة بلغت 35 مليون يورو (41 مليون دولار) إضافة إلى خمسة ملايين يورو (5.86 مليون دولار) كحوافز لتصبح ثاني أغلى صفقة بعد التعاقد مع إيفانيلسون العام الماضي مقابل 40.2 مليون جنيه إسترليني (54.49 مليون دولار).

وسينضم دياكيتي مباشرة إلى فريق المدرب أندوني إيراولا، الذي سيواجه ليفربول في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد الجمعة على ملعب آنفيلد. وسيرتدي القميص رقم 18 مع الفريق.

وسجل اللاعب (24 عاما) 13 هدفا في 112 مباراة مع ليل. وخاض الموسم الماضي 48 مباراة وأحرز خلالها أربعة أهداف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ريكسهام
ريكسهام يرد بقوة بفوزه على هال سيتي في كأس الرابطة
شعار نادي نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل يتعاقد مع المدافع الألماني تياو من ميلان
كرة السلة - تعبيرية
لبنان إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة

الأكثر قراءة

سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟
علي لاريجاني
بعد قرار حصر السلاح زيارة لاريجاني.. إعلان إيراني بتحدي واشنطن من أرض لبنان