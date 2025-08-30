بورنموث يفوز 1-صفر على توتنهام ليعيده إلى أرض الواقع

من المواجهة بين "توتنهام" و"بورنموث" (رويترز)

تلقى توتنهام هوتسبير ضربة موجعة بخسارته 1-صفر أمام ضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، لتشوه هذه الهزيمة الانطلاقة الرائعة للمدرب توماس فرانك في بداية عهده مع الفريق الذي يتخذ من شمال لندن مقرا له.

واستحق بورنموث الفوز الذي جاء بفضل هدف إيفانيلسون المبكر من تسديدة غيرت اتجاهها، وكان ليشعر بالندم لو لم يحصل على النقاط الثلاث.

وتفوق بورنموث على توتنهام بشكل كامل في جميع خطوط الملعب، وظل صاحب الأرض قريبا في النتيجة فقط بفضل تألق حارس مرماه جويلمو فيكاريو، وسوء تسديد بورنموث وإطار المرمى.

وضغط صاحب الأرض أخيرا، وأطلق البديل ماتيس تيل تسديدة مباشرة قوية مرت بجوار المرمى.

ورغم الإثارة المتأخرة، صمد بورنموث لينضم إلى توتنهام برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات.