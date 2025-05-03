السبت 5 ذو القعدة 1446 ﻫ - 3 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بورنموث يهزم أرسنال 2-1 ويعزز آماله الأوروبية

منذ 42 دقيقة
فيليب بيلينغ لاعب بورنموث يسجل هدف فريقه في مرمى أرسنال

فيليب بيلينغ لاعب بورنموث يسجل هدف فريقه في مرمى أرسنال (رويترز)

A A A
طباعة المقال

عدل بورنموث تأخره ليفوز على أرسنال 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إذ منح هدف الفوز الذي سجله إيفانيلسون الفريق دفعة كبيرة في سعيه للمشاركة في مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

منح ديكلان رايس التقدم لأرسنال في الدقيقة 34 بعدما راوغ الحارس كيبا أريزابالاجا وسدد الكرة في الشباك في مباراته 100 مع أرسنال.

وأتيحت لأرسنال عدة فرص لتعزيز النتيجة إذ سدد بوكايو ساكا كرة حادت عن المرمى لكن دين هاوسن منح بورنموث التعادل المستحق في الدقيقة 67 قبل أن يسجل إيفانيلسون هدف الفوز بعد ثماني دقائق أخرى ليكمل انتفاضة كبيرة.

وارتقى بورنموث للمركز الثامن وهو ما قد يكون كافيا للعب في أوروبا الموسم المقبل برصيد 53 نقطة من 35 مباراة.

واستمر أرسنال ثانيا برصيد 67 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

أرينا سبالينكا
سبالينكا تهزم جوف وتتوج ببطولة مدريد المفتوحة للتنس
لاعبو نادي نابولي
نابولي يقترب من لقب الدوري بفوزه 1-صفر في ليتشي
الأهلي السعودي
الأهلي السعودي يحرز لقب أبطال آسيا لأول مرة بالفوز على كاواساكي

الأكثر قراءة

التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
مرضى السرطان- تعبيرية
لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً