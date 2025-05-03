بورنموث يهزم أرسنال 2-1 ويعزز آماله الأوروبية

عدل بورنموث تأخره ليفوز على أرسنال 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إذ منح هدف الفوز الذي سجله إيفانيلسون الفريق دفعة كبيرة في سعيه للمشاركة في مسابقة أوروبية الموسم المقبل.

منح ديكلان رايس التقدم لأرسنال في الدقيقة 34 بعدما راوغ الحارس كيبا أريزابالاجا وسدد الكرة في الشباك في مباراته 100 مع أرسنال.

وأتيحت لأرسنال عدة فرص لتعزيز النتيجة إذ سدد بوكايو ساكا كرة حادت عن المرمى لكن دين هاوسن منح بورنموث التعادل المستحق في الدقيقة 67 قبل أن يسجل إيفانيلسون هدف الفوز بعد ثماني دقائق أخرى ليكمل انتفاضة كبيرة.

وارتقى بورنموث للمركز الثامن وهو ما قد يكون كافيا للعب في أوروبا الموسم المقبل برصيد 53 نقطة من 35 مباراة.

واستمر أرسنال ثانيا برصيد 67 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.