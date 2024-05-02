بوسطن يتقدم في الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأميركي

تأهل بوسطن سيلتيكس للدور قبل النهائي بالقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد فوزه الليلة الماضية على ضيفه ميامي هيت 118-84 في المباراة الخامسة بين الفريقين في الدور الأول من إقصائيات القسم الشرقي الذي يحسم فيه الفوز على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وبهذا الانتصار فاز بوسطن 4-1 في النتيجة الإجمالية ليضمن الاستمرار في البطولة.

وسيلتقي بوسطن في قبل نهائي القسم الشرقي مع كليفلاند كافاليرز المصنف الرابع أو مع المصنف الخامس أورلاندو ماجيك. وحاليا بتقدم كافاليرز 3-2 على ماجيك في النتيجة الإجمالية للدور الأول من الإقصائيات.

وحقق بوسطن المصنف الأول الفوز في المواجهة الخامسة مع ميامي بفضل 25 نقطة من لاعبه ديريك وايت وعدد مماثل من النقاط من جايلين براون بينما أضاف جايسون تيتوم 12 نقطة لرصيد الفريق الفائز وسيطر على 12 كرة مرتدة.

وفاز بوسطن في آخر ثلاث مباريات في الدور الأول من الأدوار الإقصائية ليحسم النتيجة الإجمالية.

وقال براون بعد الفوز والتأهل “نزلنا المباراة وبدأنا بالهجوم… قدمنا أداء سريعا ولعبنا بأسلوب هجومي ونجحنا في الوصول لسبيل لتحقيق الفوز.”

وأضاف براون “نتعامل مع كل مباراة على حدة… الاستمرار في التقدم شيء جميل دائما. لكن علينا غدا الاستعداد للمنافس المقبل.”

وكان أدم أديبايو أفضل مسجلي ميامي برصيد 23 نقطة إلى جانب تقديم ست تمريرات حاسمة لزملائه وأضاف زميله تايلر هيرو 15 نقطة.

وفي مواجهة أخرى فاز دالاس مافريكس على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 123-93 في المباراة الخامسة بينهما في الدوري الأول من إقصائيات القسم الغربي وتقدم 3-2 في النتيجة الإجمالية لهذه المرحلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وتحقق فوز دالاس بفضل 35 نقطة من لاعبه لوكا دونتشيتش الذي قدم أيضا 10 تمريرات حاسمة لزملائه كما أضاف زميله ماكسي كليبير 15 نقطة.

وستقام المباراة السادسة بين الفريقين غدا الجمعة في دالاس.

وللمباراة الثالثة في هذه الجولة لعب كليبرز بدون نجمه كوهي ليونارد المصاب في الركبة.

وأحرز بول جورج لاعب كليبرز 14 نقطة لفريقه وسيطر على 11 كرة مرتدة بينما أحرز زميله إيفيتشا زوباتش 15 نقطة أيضا.