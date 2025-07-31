بوشار تسدل الستار على مسيرتها بالخسارة في بطولة كندا للتنس

أسدلت الكندية أوجيني بوشار الستار على مسيرتها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد خسارة المصنفة الخامسة عالميا سابقا بنتيجة 6-2 و3-6 و6-4 أمام بليندا بنتشيتش في الدور الثاني من بطولة كندا المفتوحة للتنس في مونتريال.

وبدا أن اللاعبة البالغة من العمر 31 عاما، والتي أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها ستعتزل بعد البطولة المقامة في مسقط رأسها، لا تستطيع مجاراة قوة المصنفة 17 بنتشيتش في المجموعة الأولى، لكنها انتفضت في المجموعة الثانية وكسرت إرسال السويسرية بضربة أمامية قوية لتتقدم 5-3 قبل أن تعادل النتيجة.

وتقدمت بوشار 3-1 في المجموعة الفاصلة، لكن بنتشيتش ردت بشراسة وحسمت الفوز عندما أرسلت الكندية ضربة خلفية خارج الملعب.

وكان عام 2014 هو الأفضل في مسيرة بوشار، عندما بلغت قبل النهائي في بطولتي فرنسا وأستراليا المفتوحتين، ونهائي ويمبلدون.

وفي مباريات أخرى في مونتريال، تأهلت حاملة اللقب مرتين جيسيكا بيغولا، وماديسون كيز الفائزة ببطولة أستراليا المفتوحة، والبريطانية إيما رادوكانو إلى الدور الثالث، بعد انتصارات بمجموعتين دون رد.