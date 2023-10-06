بوغبا يسقط مجددا في اختبار المنشطات

أكد فحص العينة “ب” التي طلبها الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، بحسب ما ذكرت الصحف الإيطالية يوم الجمعة.

وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس الماضي.

ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع لاختبار المنشطات.

وفي هذه الحالة، تمكن للاعب من طلب تحليل مضاد للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة، أثبت أمس الخميس تعاطيه المادة المحظورة.

ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاما المتوج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطيا منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تخفض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.

كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه.

ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب الفرنسي، الشهر الماضي، أن التستوستيرون يأتي من مكمل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.

ويحفز التستوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم.