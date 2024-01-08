بوكيتينو: تشيلسي ليس بحاجة إلى بيع لاعبين لتعزيز صفوفه

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين إن النادي ليس بحاجة إلى جني أموال من بيع لاعبين لتعزيز صفوفه، كما أنه لا يواجه خطر مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف في حال ضم لاعبين جدد.

وأنفق النادي اللندني أكثر من 400 مليون جنيه استرليني (508.56 مليون دولار) خلال الموسم الماضي، عندما ضم 13 لاعبا من بينهم موزيس كايسيدو والذي انضم للفريق مقابل 115 مليون إسترليني في صفقة قياسية في بريطانيا.

ورغم ما أنفقه النادي، يحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وقد حقق ثمانية انتصارات فقط خلال 20 مباراة خاضها بالدوري حتى الآن.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مباراة الفريق المقررة أمام مضيفه ميدلسبره غدا الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية “ليس من الضروري أن نبيع (لاعبين) إذا اشترينا بعض اللاعبين.

“نحن نقيم الفريق بالشكل المعتاد. أجرينا محادثات مع الملاك ومدراء الكرة أمس واليوم، ونبحث، مثل كل الفرق، عن الخيارات والفرص”.

وأضاف “إذا ظهر شيء، سنعلن عنه. في الوقت الحالي، نحن نقيم ونعمل بشكل طبيعي”.

وقال المدرب الأرجنتيني إنه لا يرى أن التعاقد مع مهاجم يمثل أولوية، رغم غياب هداف الفريق نيكولاس جاكسون للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف بوكيتينو “لدي شعور إيجابي للغاية وسعيد بالفريق. لدينا لاعبون يمكنهم اللعب في مركز المهاجم، ونحن بحاجة إلى أن يساعد لاعبو الصف الثاني في الهجوم في تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات”.

وتعرض المهاجم كريستوفر نكونكو، الذي شارك لأول مرة هذا الموسم في 19 ديسمبر كانون الأول بعد تعافيه من إصابة في الركبة، لكبوة أخرى، إذ يعاني من إصابة في أعلى الفخذ ستحرمه من المشاركة في مباراة الغد.