بوكيتينو يدعو لاعبيه لاستغلال الفرص أمام المرمى

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه يقدم الأداء المتوقع من أحد فرق المربع الذهبي باستثناء هز الشباك.

ورغم أن تشيلسي أنفق أكثر من أي فريق آخر في أوروبا خلال فترة الانتقالات، فإنه يحتل المركز 14 في الدوري بخمس نقاط من خمس مباريات بعدما سجل خمسة أهداف فقط.

وقال بوكيتينو إنه لا يشعر بالإحباط من قائمة غيابات الفريق التي تضم 12 لاعبا للإصابة، لكنه شدد على أن الفريق اللندني يستحق على الأرجح مزيدا من النقاط.

وأبلغ بوكيتينو الصحفيين قبل استضافة أستون فيلا في الدوري بعد غد الأحد “نحتاج أن نكون أكثر حسما أمام المرمى واستغلال الفرص لتسجيل الأهداف. هذا هو الأهم”.

وأضاف “في كل البيانات، نحن ضمن أول أربعة مراكز. لكن أمام المرمى، نتذيل الإحصاءات ولهذا لم نحصد النقاط التي نستحقها. كرة القدم متعلقة بالفوز بالمباريات”.

وأضاف “أنا محبط لأنني أعتقد أن العديد من الفرق دون مستوانا سجلت عددا أكبر من الأهداف. لهذا أشعر بالسوء، يستحق اللاعبون المزيد. الطريقة الوحيدة لتحقيق مبتغانا هو مواصلة الاجتهاد واللعب”.

ولم يتأهل تشيلسي إلى المسابقات القارية هذا الموسم وهو ما يرى بوكيتينو أنه منح الفريق وقتا للتعافي.

وقال “من الجيد عودة اللاعبين بعد التوقف الدولي. منحتنا الظروف وقتا للعمل وحظينا بأسبوع رائع حقا”.

وأضاف “إنها فترة عصيبة بالنسبة للجماهير بالطبع لأنهم اعتادوا على مشاركة الفريق في البطولات القارية لكننا نحتاج لاستغلال هذا الوضع”.

وقال المدرب إن موزيس كايسيدو الذي انضم إلى تشيلسي في صفقة قياسية يتدرب بعد تعافيه من إصابة في الركبة لكنه سيقيم حالته غدا السبت، فيما تعافى مارك كوكوريلا من الحمى.