بولندا تعين أوربان مدرباً للمنتخب خلفاً لبروبياش

قال الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عين يان أوربان (63 عاما) مدربا للمنتخب ليحل مكان ميخال بروبياش الذي استقال في يونيو حزيران بعد خلاف بشأن قراره بسحب شارة القيادة من روبرت ليفاندوفسكي.

وأصبح أوربان خامس مدرب لبولندا منذ عام 2021، وكان بروبياش الأكثر استمرارية إذ قاد المنتخب في 21 مباراة قبل الخلاف حول قراره بشأن شارة القيادة والذي أدى إلى رفض ليفاندوفسكي اللعب لبلاده طالما كان بروبياش مدربا للمنتخب.

وانتهت آخر مباراة للمنتخب تحت قيادة بروبياش بالخسارة 2-1 أمام فنلندا، لتحتل بولندا المركز الثالث في مجموعتها بتصفيات كأس العالم 2026، وهو ما يضع أوربان أمام بداية صعبة، وسيستهل مشواره بمباراة المنتخب أمام مضيفه الهولندي في الرابع من سبتمبر أيلول.

وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي في بيان “نرى أن هذا الاختيار سيُمكن المنتخب من تطوير كامل إمكاناته. هدفنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026”.

وبدأ أوربان، الذي خاض 57 مباراة كلاعب مع منتخب بولندا، مسيرته التدريبية في إسبانيا مع أوساسونا، الذي قضى فيه أغلب مسيرته كلاعب، إذ تولى تدريب فريق الشباب ثم الفريق الثاني للنادي.

وخاض أول تجربة له كمدرب لفريق أول في نادي ليجيا وارسو عام 2007، وخلال تلك الفترة، عمل أيضا كمدرب مساعد لمنتخب بولندا في بطولة أوروبا 2008. وفاز أوربان بلقب الدوري البولندي عام 2013 خلال فترته الثانية مع ليجيا.

وكان آخر منصب سابق شغله أوربان مع جورنيك زابجه الذي أقاله في أبريل نيسان.