بولندا ستتقدم بملف لاستضافة أولمبياد 2036

قال الرئيس البولندي أندريه دودا الأربعاء إنه بلاده ستتقدم بملف لاستضافة أولمبياد 2036، لتدخل التنافس مع دول أخرى محتملة منها إندونيسيا والمكسيك.

ولم يسبق لبولندا، التي تستضيف الألعاب الأوروبية هذا الصيف، أن نظمت الألعاب الأولمبية.

وقال دودا في مؤتمر صحفي في زاكوباني الواقعة في جنوب بولندا “أود الإعلان، بعد مباحثات مع اللجنة الأولمبية البولندية ووزير الرياضة والحكومة، عن رغبتنا في بدء جهود تنظيم الألعاب الصيفية في 2036”.

ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية برزبين في أستراليا حق تنظيم ألعاب 2032، بينما هناك عدة ملفات محتملة للتنافس على استضافة أولمبياد 2036 منها إندونيسيا والمكسيك.

وستستضيف باريس الألعاب الأولمبية العام المقبل، بينما تقام النسخة التالية في لوس أنجلوس عام 2028.