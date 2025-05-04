بولونيا يفرض تعادلاً محبطاً على يوفنتوس

تعادل يوفنتوس 1-1 مع منافسه على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم نادي بولونيا اليوم الأحد ليهدر الفريق الزائر فرصة تعزيز موقعه في المركز الرابع في سباق محموم على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ومع الصراع الشرس بين نابولي المتصدر ومطارده إنتر ميلان على اللقب برصيد 77 و74 نقطة على الترتيب واحتلال أتلانتا المركز الثالث برصيد 68 نقطة، تتجه الأنظار إلى الصراع المتزايد على المركز الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 63 نقطة متساويا مع روما ولاتسيو في المركزين الخامس والسادس بينما يحتل بولونيا المركز السابع بفارق نقطة واحدة عنهم قبل ثلاث جولات متبقية.

منح كيفرين تورام يوفنتوس بداية سريعة بعد تسع دقائق بعدما استقبل الكرة من خارج منطقة الجزاء واستغل ثغرة في دفاع بولونيا وسدد كرة منخفضة مرت من تحت الحارس.

وأدرك بولونيا التعادل بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما استغل ريمو فرويلر ارتباكا بعد كرة عرضية وسدد الكرة في الشباك محرزا هدف التعادل.