بولونيا يهزم إمبولي ويتأهل للقاء ميلان في نهائي الكأس

تأهل بولونيا إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم عقب انتصار سهل 2-1 على ضيفه إمبولي اليوم الخميس مما منحه فوزا كبيرا 5-1 في مجموع المباراتين وجعله يضرب موعدا مع ميلان في النهائي.

خاض بولونيا مباراة الإياب في الدور قبل النهائي وهو في وضع مريح بعد تقدمه الكبير في الذهاب تاركا إمبولي في حاجة ماسة إلى معجزة لقلب تأخره بثلاثة أهداف.

وزاد جيوفاني فابيان من معاناة إمبولي بعد مرور سبع دقائق فقط عندما سجل لاعب الوسط غير المراقب كرة بالرأس بعد تمريرة عرضية ليعزز تقدم بولونيا في النتيجة الإجمالية.

ورغم أن الفريق الزائر ربما شعر بأن مسيرته في كأس إيطاليا انتهت بالفعل، فإنه رد بهدف في الدقيقة 33 عندما تصدى الحارس فيدريكو رافاليا لتسديدة أولا سولباكن لتصل إلى فيكتور كوفالينكو الذي وضعها في المرمى.

استغل الفريقان الدقائق الأخيرة لإظهار إمكانياتهما بحرية أكبر وقدما أداء مهاريا وإبداعيا لكن ثييس دالينجا استقبل تمريرة عرضية ليسجل برأسه هدفا آخر لصالح بولونيا قبل أربع دقائق من النهاية ليحقق الفوز لفريقه.

وسيواجه بولونيا فريق ميلان على ملعب أولمبيكو في 14 مايو أيار.