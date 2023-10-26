بوليسيك يثق في قدرة ميلان على تصحيح مساره الأوروبي

عبر كريستيان بوليسيك جناح ميلان الإيطالي عن ثقته في قدرة فريقه على تصحيح مساره وتجاوز تعثره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب هزيمته 3-صفر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة الماضية.

وفشل ميلان المتوج باللقب سبع مرات في هز شباك الخصوم في خمس مباريات متتالية في البطولة الأوروبية الأولى للأندية وحاليا يتذيل ترتيب المجموعة السادسة بنقطتين بعد الخسارة في العاصمة الفرنسية.

وتضم هذه المجموعة الصعبة أيضا فريقي بروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال بوليسيك في تصريحات لشبكة سي.بي.إس “علينا التركيز على المواجهة المقبلة. لم نخرج من البطولة بعد. نحتاج فقط لفوزين متتاليين.

“لعبنا بعض المباريات الصعبة في ملاعب صعبة لكن هذا ليس مبررا (للتعثر). علينا تصحيح المسار وعلينا تحقيق الفوز.”

وكان بوليسيك (25 عاما) قائد المنتخب الأمريكي الأول انتقل إلى ميلان قادما من تشيلسي الإنجليزي في يوليو تموز الماضي.

وأضاف بوليسيك “علينا الاستمرار في العمل.

“أعتقد أن علينا إبقاء رؤوسنا مرفوعة..

“سنمضي قدما دون مشكلات. نحن مجموعة تثق بنفسها. الأمر الجيد في هذا البرنامج هو أن أمامنا مباراة أخرى بعد أيام قليلة ويمكننا تصحيح المسار.”

وفي الدوري الإيطالي سيلتقي ميلان الأحد المقبل خارج أرضه مع نابولي قبل أن يستضيف أودينيزي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي بعد أول تسع جولات من الموسم متخلفا بنقطة وحيدة عن جاره إنتر ميلان.