الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

بوليسيك يثق في قدرة ميلان على تصحيح مساره الأوروبي

26 - أكتوبر - 2023
كريستيان بوليسيك

كريستيان بوليسيك

A A A
طباعة المقال

عبر كريستيان بوليسيك جناح ميلان الإيطالي عن ثقته في قدرة فريقه على تصحيح مساره وتجاوز تعثره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب هزيمته 3-صفر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الليلة الماضية.

وفشل ميلان المتوج باللقب سبع مرات في هز شباك الخصوم في خمس مباريات متتالية في البطولة الأوروبية الأولى للأندية وحاليا يتذيل ترتيب المجموعة السادسة بنقطتين بعد الخسارة في العاصمة الفرنسية.

وتضم هذه المجموعة الصعبة أيضا فريقي بروسيا دورتموند الألماني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقال بوليسيك في تصريحات لشبكة سي.بي.إس “علينا التركيز على المواجهة المقبلة. لم نخرج من البطولة بعد. نحتاج فقط لفوزين متتاليين.

“لعبنا بعض المباريات الصعبة في ملاعب صعبة لكن هذا ليس مبررا (للتعثر). علينا تصحيح المسار وعلينا تحقيق الفوز.”

وكان بوليسيك (25 عاما) قائد المنتخب الأمريكي الأول انتقل إلى ميلان قادما من تشيلسي الإنجليزي في يوليو تموز الماضي.

وأضاف بوليسيك “علينا الاستمرار في العمل.

“أعتقد أن علينا إبقاء رؤوسنا مرفوعة..

“سنمضي قدما دون مشكلات. نحن مجموعة تثق بنفسها. الأمر الجيد في هذا البرنامج هو أن أمامنا مباراة أخرى بعد أيام قليلة ويمكننا تصحيح المسار.”

وفي الدوري الإيطالي سيلتقي ميلان الأحد المقبل خارج أرضه مع نابولي قبل أن يستضيف أودينيزي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثاني بين فرق الدوري الإيطالي بعد أول تسع جولات من الموسم متخلفا بنقطة وحيدة عن جاره إنتر ميلان.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

محمد صلاح
كلوب منبهر: غالبية عظام جسد "محمد صلاح" ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاما
فريق ليفربول- رويترز
ليفربول يسحق تولوز بخماسية.. وصلاح يسجل
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس