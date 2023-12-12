"بوما" تُنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم.. هل يتعلّق القرار بحرب غزة؟

أعلن المتحدث باسم شركة “بوما” الألمانية للملابس الرياضية اليوم الثلاثاء، أنّها ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل، في قرار اتخذته قبل الحرب على غزة.

وأضاف المتحدث في بيان عبر البريد الإلكتروني: “بينما وقع منتخبان وطنيان حديثًا، بينهما فريقًا جديدًا، سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من هذا العام، ستنتهي في 2024 عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل إسرائيل وصربيا”.

وتابع المتحدث أن الشركة اتخذت هذا القرار في 2022 كجزء من استراتيجيتها الجديدة “أقل – أكبر – أفضل” والتي تتماشى مع الجداول الزمنية لتصميم وتطوير قمصان الفريق.

وأعلنت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في البداية هذا القرار.

وكانت دعوات المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون، قد دعت إلى مقاطعة شركة الملابس الرياضية قبل هجوم السابع من أكتوبر، بسبب رعايتها للمنتخب الإسرائيلي.

ومع ذلك زادت دعوات المقاطعة قوة وامتدت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.