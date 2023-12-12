استبعاد محرز وبونو من التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا في 2023.. ما السبب؟

أثارت تشكيلة منتخب إفريقيا لعام 2023 التي كشف عنها الاتحاد القاري لكرة القدم خلال حفل توزيع جوائزه السنوية أمس الاثنين بمراكش المغربية جدلا واسعا بسبب غياب ياسين بونو ورياض محرز.

واعتبر المغربي بونو والجزائري محرز في البداية كمرشحين فوق العادة للظفر بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي في العام 2023، لكن “الكاف” صدم الجماهير المغربية والجزائرية باستبعادهما من القائمة النهائية التي ضمت النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نادي نابولي الإيطالي الموسم الماضي، والنجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمهاجم المصري نجم نادي ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح.

وجاءت الضربة الثانية للثنائي باستبعادهما أيضا من التشكيلة المثالية لمنتخب قارة إفريقيا في العام 2023، رغم أنهما حققا إنجازات مذهلة في الموسم الماضي.

فبونو ساهم بشكل كبير في تحقيق المغرب لإنجاز تاريخي في مونديال قطر 2022 ببلوغه الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز.

كما تألق الحارس المغربي، صاحب المركز الثالث عشر في ترتيب الكرة الذهبية لمجلة “فرانس فوتبول” لعام 2023، أيضا مع فريقه السابق إشبيلية الذي توج معه بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) قبل أن يرحل عنه في الميركاتو الصيفي الأخير لينضم للهلال.

أما الجناح محرز، فقد برز ضمن أقوى المرشحين للمنافسة على جوائز “الكاف” لعام 2023 بعد تتويجه في الموسم الماضي مع فريقه السابق مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية من خلال الجمع بين بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي “البريميرليغ” وكأس الاتحاد الإنكليزي.

الغريب والأمر غير المفهوم في التشكيلة المثالية لمنتخب إفريقيا لعام 2023 التي أعلن عنها “الكاف”، هو أن بونو توج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا ضمن حفل أمس لكنه لم يتواجد في التشكيلة المثالية وحل حارس نادي مانشستر يونايتد، الكاميروني أندريه أونانا بدلا منه.