بياستري الأسرع في التجارب الحرة الوحيدة بسباق جائزة بلجيكا الكبرى

أظهر أوسكار بياستري متصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سرعة مذهلة في التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى اليوم الكبرى، إلى جانب ماكس فرستابن الذي بدأ حقبة فريق رد بول الجديدة بحرمان فريق مكلارين بطل العالم من الحصول على أول مركزين في التجارب.

وتفوق بياستري بفارق 0.404 ثانية على فرستابن بطل العالم أربع مرات، الذي يتنافس فريقه دون قيادة كريستيان هورنر للمرة الأولى منذ دخوله هذه الرياضة في عام 2005.

واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين في المركز الثالث بفارق 0.504 ثانية عن بياستري، ولا يزال أمامه الكثير لتقليص فارق الثماني نقاط الذي يفصله عن زميله الأسترالي متصدر الترتيب.

ومع اعتماد بلجيكا على نظام سباق السرعة، فإن التجارب التأهيلية للسباق الذي يقام غدا السبت لمسافة مئة كيلومتر تحل محل التجارب الحرة الثانية المعتادة يوم الجمعة.

وجاء سائق مرسيدس جورج راسل الذي فاز العام الماضي بالسباق قبل تجريده منه بسبب نقص وزن سيارته عن المعدل، في المركز الرابع، واحتل زميله في الفريق كيمي أنتونيلي في المركز السادس، ليفصل بين سائقي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

واحتل الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن المركز الثامن متفوقا على زميله فرناندو ألونسو الذي جاء تاسعا.

وأكمل إسحاق حجاز سائق ريسنج بولز المراكز العشرة الأولى، مع بدء رئيسه السابق لوران ميكيز في العمل بديلا لهورنر في رد بول.

وأقيل هورنر بعد سباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا الشهر على حلبة سيلفرستون.