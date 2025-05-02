بياستري يتصدر تجارب جائزة ميامي الكبرى لفورمولا 1

سجل أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن للفة في التجارب الحرة الوحيدة لجائزة ميامي الكبرى اليوم الجمعة بينما اضطر زميله في فريق مكلارين لاندو نوريس للتوقف في حارة الصيانة والتخلص من أدوات تركها في سيارته.

وسجل السائق الأسترالي، الذي يسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد غد الأحد، أسرع زمن للفة بلغ دقيقة واحدة و27.128 ثانية باستخدام الإطارات اللينة، بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني متأخرا بفارق 0.356 ثانية.

وحل ماكس فرستابن حامل اللقب، الذي وصل إلى ميامي بعد الاحتفال بميلاد ابنته ليلي مع صديقته كيلي بيكيه،‭ ‬في المركز الثالث بفارق 0.430 ثانية عن المتصدر.

وستشهد جولة ميامي سباقا للسرعة غدا السبت فيما ستقام التجارب التأهيلية لهذا السباق في وقت لاحق اليوم الجمعة بدلا من حصة التجارب الثانية.

واحتل نوريس، الفائز بسباق ميامي العام الماضي والذي خسر صدارة البطولة لصالح بياستري في السعودية قبل أسبوعين، المركز 12 فقط بعدما منعته الأعلام الحمراء من إكمال لفة على إطارات لينة.

واضطر للتوقف في حارة الصيانة مبكرا بعد أن عثر على أدوات بينها مصباح يدوي في قمرة القيادة عندما خرج للحلبة في لفته الأولى.

وقال مراقبو السباق إنهم يحققون مع الفريق بسبب ترك السيارة في حالة غير آمنة على ما يبدو، ما يعرضهم لخطر فرض غرامة مالية.

وتوقفت حصة التجارب قبل أربع دقائق من النهاية بعد اصطدام الشاب أولي بيرمان سائق فريق هاس بالحائط عند المنعطف 12، قبل أن يتمكن بعض السائقين من إكمال لفات سريعة على الإطارات اللينة.

وقال السائق البريطاني “أنا بخير، آسف”.

وكاد نوريس أن يصطدم بسيارة إستيبان أوكون سائق هاس عندما تحركت سيارة مكلارين بسرعة نحو سيارة السائق الفرنسي الذي كان يسير ببطء على خط التسابق في نهاية الجزء المستقيم من الحلبة. ويتم التحقيق في هذه الواقعة أيضا.

واحتل كارلوس ساينز سائق وليامز المركز الرابع، وزميله أليكس ألبون المركز الخامس، والصاعد إسحاق حجار سائق ريسنج بولز في المركز السادس.

وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز السابع متقدما على يوكي تسونودا سائق رد بول وكيمي أنتونيلي سائق مرسيدس بينما جاء فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز العاشر.

واحتل لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري المركز 13، لكنه فشل مرة أخرى في تسجيل لفة كاملة بالإطارات اللينة بسبب الأعلام الحمراء.