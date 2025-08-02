بياستري يحرم نوريس من اكتساح تجارب جائزة المجر لفورمولا 1

حقق أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أسرع زمن في التجارب الحرة الأخيرة لسباق جائزة المجر الكبرى اليوم السبت وحرم زميله في مكلارين لاندو نوريس من اكتساحها بعد هيمنته على تجارب أمس.

وسجل بياستري أفضل زمن للفة وقدره دقيقة واحدة و14.916 ثانية أي أسرع من أقرب منافسيه على اللقب بواقع 0.032 ثانية.

ويتقدم السائق الأسترالي، الذي حقق فوزه الأول في فورمولا 1 العام الماضي في المجر، على البريطاني نوريس بفارق 16 نقطة بعد مرور 13 من أصل 24 جولة في الموسم.

وجاء ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع بفارق 0.399 و0.768 على الترتيب. وحقق هاميلتون رقما قياسيا بالفوز بسباق المجر بلغ ثماني مرات.

وأظهر الإيطالي الصاعد كيمي أنتونيلي مؤشرات على العودة إلى مستواه بتسجيله خامس أفضل زمن بينما واصل فريق أستون مارتن الأداء القوي الذي حققه أمس بحلول فرناندو ألونسو سادسا ولانس سترول سابعا.

وجاء جورج راسل سائق مرسيدس ثامنا متقدما على ثنائي ساوبر جابرييل بورتوليتو ونيكو هولكنبرج.

وحل ماكس فرستابن سائق رد بول وحامل اللقب في المركز الثاني عشر وزميله يوكي تسونودا في المركز التاسع عشر.