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بياستري يحقق انتصاره الثالث توالياً في موسم فورمولا 1 بسباق ميامي

منذ 19 ثانية
أوسكار بياستري

أوسكار بياستري

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فاز أوسكار بياستري بسباق جائزة ميامي الكبرى بعد أداء مهيمن من فريق مكلارين الذي حصل على أول مركزين في السباق اليوم الأحد، ليوسع الفارق في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مع زميله لاندو نوريس إلى 16 نقطة.

وفاز السائق الأسترالي بالسباق بعد أن بدأ من المركز الرابع، ليحقق ثالث انتصار له على التوالي بعد البحرين والسعودية، وهو انتصاره الرابع في ستة سباقات.

وجاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثالث.

واحتل بطل العالم ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الرابع، بعد أن تجاوزه ثنائي فريق مكلارين خلال السباق، ليكرر ما حدث في أول سباق له في ميامي في عام 2022 عندما كان أول المنطلقين لكنه لم يتمكن من الفوز بالسباق.

    المصدر :
  • رويترز

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