بياستري يحقق مركز أول المنطلقين بسباق السرعة في بلجيكا

حقق أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مركز أول المنطلقين في سباق السرعة بجائزة بلجيكا الكبرى غدا السبت 26\7\2025، بينما ينطلق زميله في فريق مكلارين ومنافسه على اللقب لاندو نوريس من المركز الثالث.

وسينضم ماكس فرستابن بطل العالم الحالي وسائق رد بول إلى بياستري في الصف الأمامي في أول سباق منذ إقالة كريستيان هورنر من منصبه رئيسا للفريق.

وفي أفضل محاولاته، أنهى بياستري اللفة على حلبة سبا-فرانكورشان في زمن قدره دقيقة واحدة و40.510 ثانية، متقدما بفارق 0.477 ثانية على فرستابن و0.618 ثانية على نوريس.

ويتصدر السائق الأسترالي الترتيب العام للسائقين بفارق بثماني نقاط عن نوريس، أقرب ملاحقيه بعد انتصاف الموسم المؤلف من 24 سباقا.

وينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الرابع لكن زميله في الفريق لويس هاميلتون سينطلق من 18.

وانزلقت سيارة هاميلتون في محاولته السريعة الأخيرة، في ظل شكوك بشأن تعطل المحور الخلفي للسيارة.

كما عانى جورج راسل سائق مرسيدس وجاء في المركز 13. وكان راسل قد أنهى سباق العام الماضي في المركز الأول لكنه استُبعد لعدم اجتياز سيارته فحص ما بعد السباق.