الجمعة 30 محرم 1447 ﻫ - 25 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بياستري يحقق مركز أول المنطلقين بسباق السرعة في بلجيكا

منذ 9 دقائق
سباقات فورمولا 1 للسيارات

سباقات فورمولا 1 للسيارات

A A A
طباعة المقال

حقق أوسكار بياستري متصدر الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مركز أول المنطلقين في سباق السرعة بجائزة بلجيكا الكبرى غدا السبت 26\7\2025، بينما ينطلق زميله في فريق مكلارين ومنافسه على اللقب لاندو نوريس من المركز الثالث.

وسينضم ماكس فرستابن بطل العالم الحالي وسائق رد بول إلى بياستري في الصف الأمامي في أول سباق منذ إقالة كريستيان هورنر من منصبه رئيسا للفريق.

وفي أفضل محاولاته، أنهى بياستري اللفة على حلبة سبا-فرانكورشان في زمن قدره دقيقة واحدة و40.510 ثانية، متقدما بفارق 0.477 ثانية على فرستابن و0.618 ثانية على نوريس.

ويتصدر السائق الأسترالي الترتيب العام للسائقين بفارق بثماني نقاط عن نوريس، أقرب ملاحقيه بعد انتصاف الموسم المؤلف من 24 سباقا.

وينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الرابع لكن زميله في الفريق لويس هاميلتون سينطلق من 18.

وانزلقت سيارة هاميلتون في محاولته السريعة الأخيرة، في ظل شكوك بشأن تعطل المحور الخلفي للسيارة.

كما عانى جورج راسل سائق مرسيدس وجاء في المركز 13. وكان راسل قد أنهى سباق العام الماضي في المركز الأول لكنه استُبعد لعدم اجتياز سيارته فحص ما بعد السباق.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

سباق فورمولا ئي
فورمولا ئي والاتحاد الدولي للسيارات يمددان شراكتهما حتى عام 2048
أوسكار بياستري
بياستري الأسرع في التجارب الحرة الوحيدة بسباق جائزة بلجيكا الكبرى
الكندية الشابة سمر ماكنتوش
الكندية ماكنتوش تستهدف انتزاع عرش السباحة من ليديكي

الأكثر قراءة

جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من مركبة عسكرية بالقرب من كريات شمونة 
إنذار باراك الأخير.. هل أُغلقت أبواب التفاوض وتُركت معالجة سلاح حزب الله لإسرائيل؟
وزير الخارجية والمغتربين السابق عبدالله بوحبيب
وفاة وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً
عناصر من الجيش اللبناني ينتشرون على طريق المطار
على الدولة تعطيل ساعة "الحزب" والانتقال إلى توقيت الدولة