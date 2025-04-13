بياستري يفوز بجائزة البحرين الكبرى لفورمولا 1

فاز الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد بعدما انطلق من المركز الأول ليقلص الفارق الذي يفصله خلف لاندو نوريس زميله في الفريق متصدر الترتيب العام إلى ثلاث نقاط.

وقبل السباق كان بياستري في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق 13 نقطة خلف نوريس، الذي انطلق من المركز السادس.

وحل جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثاني بفارق 15.599 ثانية خلف بياستري بينما جاء نوريس في المركز الثالث وشارل لوكلير سائق فيراري رابعا وزميله لويس هاميلتون في المركز الخامس، بينما جاء ماكس فرستابن سائق رد بول حامل لقب البطولة والفائز بالسباق العام الماضي في المركز السادس

وكان هذا أول انتصار يحققه مكلارين في البحرين، موطن ملاك حصة الأغلبية في الفريق.