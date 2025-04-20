بياستري يفوز في جدة وينتزع صدارة فورمولا 1

فاز أوسكار بياستري سائق مكلارين بجائزة السعودية الكبرى اليوم الأحد لينتزع صدارة الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من زميله في الفريق لاندو نوريس.

ورغم أنه انطلق من المركز الأول، حل ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم أربع مرات في المركز الثاني بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري ثالثا. وهذه أول مرة يصعد فيها الفريق الإيطالي على منصة التتويج هذا العام. واحتل نوريس المركز الرابع.

وأصبح بياستري، الفائز بسباقي البحرين والصين، أول أسترالي يتصدر الترتيب العام منذ مارك ويبر في 2010 وأول سائق يفوز بسباقين متتاليين هذا الموسم.

وتراجع نوريس إلى المركز الثاني بفارق عشر نقاط خلف بياستري في الترتيب العام. وكان نوريس قد انطلق من المركز العاشر إثر تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية.