بياستري يفوز في هولندا ويعزز صدارته بعد انسحاب نوريس

فاز الأسترالي أوسكار بياستري بجائزة هولندا الكبرى اليوم الأحد بعدما انطلق من المركز الأول، فيما أهدر مكلارين فرصة حسم أول مركزين للمرة الخامسة تواليا بانسحاب لاندو نوريس قرب النهاية بينما كان في المركز الثاني.

وبدا أن نوريس في طريقه لإنهاء السباق في المركز الثاني عندما اضطر للانسحاب في اللفة 65 بعد توقف سيارته وإبلاغه عن تصاعد الدخان، لتدخل سيارة الأمان.

وبهذا يصل بياستري إلى النقطة 309 في صدارة الترتيب العام بينما تجمد رصيد نوريس عند 275 نقطة.

وجاء ماكس فرستابن سائق رد بول في المركز الثاني متفوقا على إسحاق حجار سائق ريسنج بولز الذي حل ثالثا.

وانسحب لويس هاميلتون وشارل لوكلير سائقا فيراري من السباق بعد تعرضهما لحادثين منفصلين.