بيب غوارديولا: إنجلترا قادرة على الفوز ببطولة أوروبا 2024

توقع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم أن يفوز منتخب إنجلترا بلقب بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا الصيف المقبل بعد فشله في حسم بطولات كبيرة بفارق ضئيل.

وتحت قيادة مدربها الحالي جاريث ساوثجيت تأهلت إنجلترا لقبل نهائي بطولة كأس العالم 2018 في روسيا ولدور الثمانية في نسخة البطولة في 2022 في قطر كما صعدت لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 قبل أن تخسر أمام إيطاليا.

وقال غوارديولا إن أداء المنتخب الإنجليزي يشبه أداء سيتي في دوري أبطال أوروبا الذي توج به سيتي لأول مرة في تاريخه في الموسم الماضي بعد فشله بفارق ضئيل أكثر من مرة.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ولفرهامبتون واندرارز في وقت لاحق اليوم السبت “المنتخب الوطني؟ جيد بحق. لكن الأمر لا يعتمد فقط على موهبة المهاجمين بل على الجوانب كافة وعلى المجموعة بكاملها. جاريث يعرف تماما ما يتعين عليه القيام به.”

وأضاف غوارديولا “أنا أشعر والجميع يشعرون أن المنتخب الإنجليزي في البطولات الأخيرة… كأس العالم وبطولة أوروبا قطع خطوات كبيرة وكان على أعتاب التتويج فعليا. خسر في نهائي وتأهل لقبل النهائي.

“عندما تصل لهذه المراحل في كل عامين فإن (النجاح) سيتحقق وهذا يشبه حالنا تماما. لقد اقتربنا وفي النهاية رفعنا الكأس. هذا مؤكد. وإذا كانوا يثقون في قدرتهم على تحقيق ذلك فإنهم سيحققونه. أنا أثق في ذلك وسيحققون هم ذلك.”

وفي البطولة الأوروبية المقبلة التي ستقام في ألمانيا بداية من 14 يونيو حزيران القادم ستلعب إنجلترا ضمن مجموعة تضم إلى جانبها منتخبات سلوفينيا وصربيا والدنمرك.