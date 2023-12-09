بيتيس يفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد المتصدر

سجل آيتور رويبال لاعب ريال بيتيس هدفا مذهلا ليفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد الذي تقدم بهدف أحرزه جود بلينجهام في بداية الشوط الثاني بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

ولا يزال فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الصدارة برصيد 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جيرونا الذي يواجه برشلونة ثالث الترتيب غدا الأحد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي “لقد كانت مباراة متكافئة لعبها الفريقان بصورة جيدة. تلقينا هدفا عندما كانت المباراة تحت سيطرتنا لكن النتيجة عادلة”.

وأضاف “بالنظر إلى الجهد الذي بذله بيتيس، لم يستحق الخسارة. النتيجة جيدة. نحن سعداء لأنه ملعب صعب. سجلوا هدفا رائعا. أشعر بالرضى، لا يمكنك الفوز بكل مباراة”.

وتقدم بلينجهام لصالح ريال مدريد بلمسة رائعة مستغلا تمريرة مثالية من براهيم دياز من حافة منطقة الجزاء بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني.

ووصل لاعب الوسط الإنجليزي إلى 15 هدفا في 17 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

وعاد بيتيس في النتيجة في الدقيقة 66 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة أطلقها رويبال إلى الزاوية العليا للمرمى بعد تمريرة من وليان خوسيه في هجمة مرتدة سريعة.

وأبلغ رويبال شبكة موفيستار “لا تسعفني قواي للحديث. قارعنا أحد أفضل الفرق في العالم. نحن سعداء بالنقطة”.

وقال “لم أفكر في الهدف. دائما ما أخبرتني أسرتي أن علي أن أسدد بصورة أكبر. هذه هي الثقة”.

وكاد إيسكو أن يسجل هدف الفوز لريال بيتيس في مرمى فريقه السابق في نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بضربة رأس لكنها اصطدمت بالقائم.