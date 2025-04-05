بيجولا تهزم ألكسندروفا وتتأهل لنهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

اجتازت الأمريكية جيسيكا بيجولا اختبارا صعبا لتهزم إيكاترينا ألكسندروفا 6-2 و2-6 و7-5 بقبل نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس اليوم السبت وتتأهل للنهائي للمرة الرابعة هذا الموسم.

وبدا أن المصنفة الأولى في البطولة في طريقها لانتصار سهل بعدما فازت بأول خمسة أشواط لكنها واجهت منافسة صعبة بعدما دخلت ألكسندروفا في أجواء المباراة لكنها تمكنت من حسم الفوز بضربة خلفية.

وتلعب بيجولا في النهائي المقرر غدا الأحد أمام أماندا أنيسيموفا أو صوفيا كينين في مباراة أمريكية خالصة بقبل النهائي في وقت لاحق اليوم.

وكسرت بيجولا إرسال منافستها في الشوط الأول بفضل ضربة خلفية قوية قبل أن ترتكب ألكسندروفا خطأ مزدوجا على الإرسال وخطأ سهلا في الشوط الثالث لتخسر إرسالها مجددا.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الشوطين الخامس والسادس، لكن اللاعبة الروسية تحسنت في المجموعة الثانية وكسرت إرسال منافستها بضربة أمامية متقنة في الشوط السادس ومرة أخرى في نقطة حسم المجموعة.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في ثلاث مناسبات في المجموعة الفاصلة قبل أن ترغم بيجولا منافستها على ارتكاب خطأ عندما لعبت ضربة خلفية دقيقة على الشبكة في الشوط 11.