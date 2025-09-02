الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيجولا تهزم كريتشيكوفا وتتأهل لقبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

منذ 7 دقائق
الأمريكية جيسيكا بيجولا

الأمريكية جيسيكا بيجولا

A A A
طباعة المقال

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إثر فوز حاسم 6-3 و6-3 على باربورا كريتشيكوفا، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في أولى مباريات اليوم الثلاثاء على ملعب آرثر آش.

وواجهت بيجولا المصنفة الرابعة عالميا صعوبات خلال الاستعداد لرابع البطولات الكبرى هذا الموسم لكنها تألقت في نيويورك حيث لم تخسر أي مجموعة حتى الآن وسجلت 17 ضربة ناجحة في مباراة اليوم لتطيح بمنافستها التشيكية غير المصنفة.

وتعافت كريتشيكوفا من إصابات في وقت سابق هذا العام وأنقذت ثماني نقاط حاسمة للمباراة في مواجهة مثيرة بالدور الرابع لتتأهل إلى دور الثمانية لكنها لم تتمكن من تجاوز عقبة بيجولا وصيفة بطلة النسخة الماضية.

وتلتقي بيجولا في الدور قبل النهائي الفائزة في مباراة دور الثمانية بين حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا والتشيكية غير المصنفة ماركيتا فوندروسوفا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ألكسندر إيساك لاعب نيوكاسل يونايتد يحتفل بتسجيل الهدف الأول لفريقه. رويترز
إيساك يبدي امتنانه لنيوكاسل رغم الوداع الفاتر
سباق الدراجات النارية
فاين يفوز بالمرحلة العاشرة لسباق إسبانيا للدراجات وفينجارد يستعيد صدارة الترتيب العام
لاعبو منتخب إنجلترا
لوفتوس-تشيك وكوانساه ينضمان إلى تشكيلة توخيل ووارتون خارج منتخب إنجلترا.. والسبب؟

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
جنود من قوات اليونيفيل قرب قرية مارون الراس
ما القراءة الدبلوماسية للقرار 2790 الذي جدد لقوات "اليونيفيل"؟
سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية