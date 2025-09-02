بيجولا تهزم كريتشيكوفا وتتأهل لقبل نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

تأهلت الأمريكية جيسيكا بيجولا إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إثر فوز حاسم 6-3 و6-3 على باربورا كريتشيكوفا، الفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في أولى مباريات اليوم الثلاثاء على ملعب آرثر آش.

وواجهت بيجولا المصنفة الرابعة عالميا صعوبات خلال الاستعداد لرابع البطولات الكبرى هذا الموسم لكنها تألقت في نيويورك حيث لم تخسر أي مجموعة حتى الآن وسجلت 17 ضربة ناجحة في مباراة اليوم لتطيح بمنافستها التشيكية غير المصنفة.

وتعافت كريتشيكوفا من إصابات في وقت سابق هذا العام وأنقذت ثماني نقاط حاسمة للمباراة في مواجهة مثيرة بالدور الرابع لتتأهل إلى دور الثمانية لكنها لم تتمكن من تجاوز عقبة بيجولا وصيفة بطلة النسخة الماضية.

وتلتقي بيجولا في الدور قبل النهائي الفائزة في مباراة دور الثمانية بين حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا والتشيكية غير المصنفة ماركيتا فوندروسوفا.