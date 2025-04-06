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بيجولا تهزم كينين وتتوج ببطولة تشارلستون المفتوحة للتنس

منذ 4 ساعات
جيسيكا بيجولا

جيسيكا بيجولا

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قدمت المصنفة الأولى جيسيكا بيجولا أداء قويا لتتغلب 6-3 و7-5 على صوفيا كينين وتتوج بلقب بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس اليوم الأحد، في أول نهائي أمريكي خالص في البطولة منذ عام 1990.

وتأقلمت بيجولا المصنفة الرابعة عالميا، والتي خسرت قبل أيام نهائي بطولة ميامي المفتوحة أمام أرينا سبالينكا، بشكل سريع مع الملاعب الرملية، لتحصل على لقبها الثاني في الفردي هذا الموسم والثامن في مسيرتها.

وفرضت بيجولا تفوقها مبكرا إذ كسرت إرسال منافستها في الشوط الأول وكادت أن تكرر ذلك في الشوط الثالث، إلا أن كينين صمدت، وأنقذت نقطتي كسر إرسال قبل أن تكسر إرسال بيجولا وتتعادل 2-2.

وسعت كينين لتحويل الزخم لصالحها عبر الإرسال في الشوط التالي وأنقذت نقطة كسر إرسال لتتقدم لأول مرة في المباراة بعد بداية متعثرة.

لكن بطلة أستراليا المفتوحة 2020 أخفقت في مواصلة الضغط على منافستها وخسرت إرسالها مرتين أخريين إذ حسمت بيجولا المجموعة الأولى لصالحها خلال أكثر من نصف ساعة بقليل.

وواجهت بيجولا صعوبة في ضربات الإرسال في المجموعة الثانية وبدت كينين، التي اعتمدت على بعض الضربات الخلفية القوية، في طريقها لفرض مجموعة فاصلة، عندما تقدمت 5-2.

لكن بيجولا، وصيفة بطلة أمريكا المفتوحة، أنقذت ثلاث نقاط لحسم المجموعة، ثم نجحت في قلب الموازين لصالحها عبر الفوز بستة أشواط متتالية لتنتزع الفوز واللقب.

    المصدر :
  • رويترز

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