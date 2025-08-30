بيدرو وفرنانديز يقودان تشيلسي للفوز على فولهام

سجل جواو بيدرو هدفا إثر ركنية من إنزو فرنانديز ثم أضاف الأرجنتيني هدفا آخر من ركلة جزاء ليتغلب تشيلسي 2-صفر على فولهام في قمة غرب لندن اليوم السبت محققا بذلك انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفع تشيلسي رصيده إلى سبع نقاط، بينما تعرض فولهام اليوم لأول خسارة له في الموسم بعد أن تعادل 1-1 مع كل من برايتون آند هوف ألبيون ومانشستر يونايتد في مباراتيه الأوليين بالموسم.

وقال بيدرو لشبكة تي.إن.تي سبورتس “لم نبدأ المباراة بشكل جيد، لكننا سجلنا، وكان لدينا وقت كاف لتنظيم الفريق خلال الاستراحة”.

وتعرض أصحاب الأرض لضربة مبكرة عندما سقط ليام ديلاب مصابا في عضلات الفخذ الخلفية في الدقيقة 13، وسار مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد أن ألقى الأطباء نظرة عليه.

وفي ظل غياب المهاجم كول بالمر للإصابة في أعلى الفخذ وغياب قلب الدفاع ليفي كولويل لأغلب فترات الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي، بات تشيلسي بطل كأس العالم للأندية يعاني من غياب ثلاثة لاعبين أساسيين هذا الشهر بسبب الإصابات.

وسجل يوشوا كينج لاعب وسط فولهام هدفا إثر هجمة مرتدة لكن الهدف الأول للاعب البالغ من العمر 18 عاما في مسيرته الاحترافية على مستوى الكبار أُلغي بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي قيام زميله رودريجو مونيز بدهس قدم تريفوه تشالوباه خلال بناء الهجمة.

وتصدى روبرت سانشيز حارس تشيلسي لتسديدة من مسافة قريبة ليحرم مونيز من التسجيل بعد مرور نصف ساعة من اللعب، وبدأ أصحاب الأرض في الضغط الهجومي لهز الشباك وتخفيف الضغوط المتزايدة.

*بيدرو يواصل التهديف

فشل توسين أدارابيويو في التعامل بالشكل المطلوب مع ضربة ركنية نفذها فرنانديز في الدقيقة 43، لكن فرنانديز ساعد في كسر الجمود بعد ثماني دقائق من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ركنية أخرى.

وارتقى بيدرو لكرة سددها فرنانديز من الركنية ووجهها إلى داخل الشباك بضربة رأس متقنة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، مسجلا هدفه الخامس في آخر خمس مباريات رسمية.

وعزز تشيلسي تقدمه بعد خمسة دقائق من بداية الشوط الثاني بعدما سدد تريفوه تشالوباه كرة اصطدمت بذراع رايان سيسينيون ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها فرنانديز بنجاح ليكون ثالث هدف في شباك فولهام من ركلة جزاء خلال ثلاث مباريات متتالية بالدوري.

وكاد بيدرو أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 60 لكن حارس فولهام بيرند لينو تصدى للكرة.

وصوب راؤول خيمينيز لاعب فولهام كرة بضربة رأس في الدقيقة 87 لكنها مرت بجوار القائم، وبعدها بثلاث دقائق، صوب يواكيم أندرسن كرة بضربة رأس إثر ركنية لكن بيدرو أطاح بالكرة من على خط المرمى، لتنتهي آمال فولهام في العودة في الدقائق الأخيرة.

ويواصل فولهام مشواره في الدوري بعد فترة التوقف الدولي، حيث يستضيف ليدز يونايتد في 13 سبتمبر أيلول، وهو نفس اليوم الذي يحل فيه تشيلسي ضيفا على برنتفورد.