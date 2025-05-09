بيدكوك يستمتع بظهوره الأول في سباق إيطاليا للدراجات

قال البريطاني توم بيدكوك، بطل مسابقة الدراجات الجبلية في الأولمبياد مرتين والذي بدأ حياة جديدة بعد انفصاله عن فريق إنيوس جريناديرز، إنه لا يمكنه الانتظار لبدء الفوز بالمراحل في مشاركته الأولى في سباق إيطاليا للدراجات.

وأقر بيدكوك بأنه شعر بالإحباط خلال مسيرته قبل خلافه مع الفريق البريطاني العام الماضي، لكن انتقاله إلى فريق كيو 36.5 برو الجديد بدل الأوضع.

وبعدما أطلق الفريق السويسري العنان للمتسابق (25 عاما)، فاز بجولة العلا في السعوية بداية العام الحالي، واحتل المركز الثالث في سباق إسبانيا بالأندلس ثم حل في المركز الثاني خلف تادي بوجاتشر في سباق سترادي بيانكي بإيطاليا.

وقال المتسابق البريطاني، الذي يشتهر بعقلية المتسابق النقية واستعداده للمخاطرة، إنه سيبدأ بقوة كبيرة كبيرة من اليوم الاول لسباق إيطاليا الذي ينطلق من ألبانيا غدا السبت.

وستكون المرحلة الافتتاحية، وهي مسار جبلي يبلغ طوله 160 كيلومترا بدءا من مدينة دوريس مرورا بمسار فني وصعب حول العاصمة تيرانا حتى خط النهاية، فرصة مثالية لبيدكوك لانتزاع الصدارة والقميص الوردي.

وقال بيدكوك عشية السباق “السبب الرئيسي لحضوري إلى هنا هو العمل بجدية كل يوم، والاستمتاع بالمنافسة في سباق إيطاليا، وستأتي الفرص إذا قمت بعملي.

“استعدت قمة أدائي بعد مشاركتي في سباقات آردين الكلاسيكية، وأتطلع للاستفادة من ذلك في سباق إيطاليا”.

وفريق كيو 36.5 ينافس في الدرجة الثانية، لكنه حصل على بطاقة دعوة للمشاركة في سباق إيطاليا، وسينافس في أول سباق كبير له وسيكون بيدكوك متسابقه الأساسي.

وقال بيدكوك إن هذا الانتقال منحه الفرصة لتحمل المزيد من المسؤولية.

وأضاف “أحب أن أكون مسؤولا عن كل شيء وعن مصيري إن صح التعبير. إنها مسؤولية كبيرة تساعدني على إخراج أفضل ما لديّ.

“لدي علاقات طيبة بإيطاليا، فزت بسباق إيطاليا تحت 23 عاما (عام 2020)، ولطالما رغبت في المنافسة في سباق إيطاليا. أردت المشاركة العام الماضي، وأنا متحمس لأنخ سنحت لي الفرصة الآن”.